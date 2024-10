Nagroda The Best of Industry 4.0 dla CMMS+EAM 4FACTORY!

Z dumą i nieskrywaną radością informujemy, że jedno z rozwiązań informatycznych z oferty DSR 4FACTORY zostało tegorocznym laureatem w konkursie The Best of Industry 4.0 w kategorii Technologia. Nasze rozwiązanie zostało docenione i wyróżnione w konkursie organizowanym po raz trzeci, przez Grupę PTWP i portal WNP.PL.