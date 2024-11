CMMS+EAM 4FACTORY już dostępne w Microsoft Azure Marketplace

DSR S.A., firma zajmująca się technologiami i usługami informatycznymi, ogłosiła dostępność w sklepie internetowym CMMS+EAM 4FACTORY w Microsoft Azure Marketplace, oferującym aplikacje i usługi do użytku na platformie Azure. Klienci DSR S.A. mogą teraz korzystać z wydajnej i zaufanej platformy chmurowej Azure, z usprawnionym wdrażaniem i zarządzaniem.

CMMS+EAM 4FACTORY to oparte na chmurze kompleksowe oprogramowanie do zarządzania, które pozwala monitorować, kontrolować i optymalizować każdy aspekt procesu produkcyjnego. Jego modułowa konstrukcja wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do skomputeryzowanego systemu zarządzania utrzymaniem ruchu (ang. CMMS) i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ang. EAM).

CMMS+EAM 4FACTORY jest łatwo dostępny z dowolnego komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego, pozostając połączonym z głównym systemem. Obsługuje zarówno planowaną, jak i nieplanowaną konserwację maszyn i urządzeń, reaguje na incydenty zgłaszane przez dział produkcji i ułatwia realizację zleceń naprawy. Rejestruje również godziny pracy mechaników oraz zarządza rezerwacją i wydawaniem części i materiałów eksploatacyjnych z magazynu.

Zapewniając wgląd w proces produkcyjny w czasie rzeczywistym, CMMS+EAM 4FACTORY zmniejsza liczbę awarii mechanicznych i operacyjnych dzięki wydajnej obsłudze zdarzeń awaryjnych (reakcja), prewencyjnych (konserwacja) i predykcyjnych (przewidywanie awarii).

„Dzięki dostępności CMMS+EAM 4FACTORY w Microsoft Azure Marketplace, użytkownicy mogą łatwo i bezpiecznie uzyskać dostęp do CMMS+EAM 4FACTORY z dowolnego urządzenia oraz obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne dzięki płynnej integracji oraz lepszemu zarządzaniu aktywami produkcyjnymi i zasobami produkcyjnymi” – powiedział Piotr Rojek, Prezes Zarządu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu CMMS+EAM 4FACTORY

„Microsoft Azure Marketplace wita CMMS+EAM 4FACTORY, które dołącza do grona dostawców usług w chmurze, których przychody mają wzrosnąć o 500% w latach 2022-2025” – powiedział Jake Zborowski, Dyrektor Generalny Microsoft Azure Platform w Microsoft Corp. „Dzięki Azure Marketplace i partnerom takim jak DSR S.A., klienci mogą zrobić więcej za mniej, zwiększając wydajność, kupując pewnie i wydając mądrzej”.

Azure Marketplace to internetowy rynek kupna i sprzedaży rozwiązań chmurowych certyfikowanych do działania na platformie Azure. Azure Marketplace pomaga łączyć firmy poszukujące innowacyjnych rozwiązań opartych na chmurze z partnerami, którzy opracowali rozwiązania gotowe do użycia.