Nowa oferta dla firm produkcyjnych – strategiczna współpraca IT Vision i DSR 4FACTORY

Marzec 2025 roku rozpoczęliśmy od rozszerzenia naszej oferty z producentem rozwiązań dla produkcji DSR 4FACTORY. Już wcześniej współpracowaliśmy w zakresie rozszerzania standardowych funkcji ERP dla potrzeb firm z branży produkcji. Obecnie jednak kluczowym elementem naszej strategii jest rozwój rozwiązań dla firm produkcyjnych dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia we wdrażaniu i rozszerzaniu systemów ERP oraz specjalistycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów firm produkcyjnych.

Paweł Prymakowski, CEO, IT Vision:

Współpraca z DSR 4FACTORY przyniesie wymierne korzyści przede wszystkim naszym klientom. Wiodący system ERP od Microsoft, który zapewni dostęp do najnowszych funkcji i bezpieczeństwo globalnej marki, uzupełniony o specjalistyczne rozwiązania produkcji wsparte o wieloletnie doświadczenia praktyczne, pomoże zyskać naszym klientom przewagę konkurencyjną, zapewniając automatyzację na najwyższym poziomie. Chcemy ułatwić firmom produkcyjnym skuteczną digitalizację i rozwój. Dzięki naszej współpracy z DSR 4FACTORY kompleksową ofertę, a także ekspercką, aktualną wiedzę na temat rozwiązań w branży znajdą w jednym miejscu.

W ramach naszej współpracy z DSR 4FACTORY, opracowaliśmy przewodnik dla firm produkcyjnych dostępny pod linkiem: https://www.itvision.pl/najlepszy-erp-dla-produkcji/

Firmy produkcyjne. Co im oferujemy?

Dzięki połączeniu doświadczenia obu firm, możemy zaoferować przedsiębiorstwom produkcyjnym unikalne rozwiązania, których nie znajdą u konkurencji. Oprócz klasycznych systemów ERP, dostarczamy pełny ekosystem narzędzi wspierających produkcję, takich jak APS, MES, SFC, CMMS i wiele innych. Dodatkowo, nasz zespół deweloperów IT Vision tworzy i dostosowuje autorskie rozwiązania, idealnie dopasowane do unikalnych potrzeb każdej organizacji.

Ponad 20 lat doświadczenia w branży produkcyjnej

Piotr Podgórni, Dyrektor Działu Wdrożeń, IT Vision:

Dla IT Vision temat optymalizacji produkcji zawsze był istotny. Przez ponad 20 lat działalności doskonale poznaliśmy specyfikę i potrzeby firm w tej branży i mimo, że wdrażany przez nas system Dynamics Business Central ma pełną funkcjonalność ERP, to w wielu przypadkach była potrzeba uzupełnienia o dedykowane rozwiązania w obszarach planowania czy integracji IOT – i tutaj osiągamy synergię wykorzystując doświadczenie i rozwiązania naszych partnerów z DSR 4FACTORY.

Z kolei DSR 4FACTORY specjalizuje się przede wszystkim w rozwiązaniach dla produkcji. Razem mamy wszystko, czego potrzebują firmy produkcyjne – od systemów ERP, przez narzędzia wspierające produkcję, po doradztwo i dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb.

Indywidualne podejście i specjalistyczne doradztwo

Oprócz wdrożenia systemów, oferujemy również profesjonalne analizy i doradztwo.

Miłosz Mazurek, Konsultant Systemów ERP, IT Vision:

W przypadku firm produkcyjnych kluczowe jest precyzyjne dopasowanie rozwiązań – każda organizacja działa w unikalnym środowisku, ma własne procesy, wyzwania i cele, dlatego uniwersalne podejście po prostu się nie sprawdza. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie te potrzeby rozpoznać i zaproponować odpowiednie rozwiązania.

Podnosimy świadomość w zakresie optymalizacji produkcji

Piotr Rojek, CEO, DSR 4FACTORY:

Chcemy promować innowacyjne rozwiązania i zwiększać świadomość firm, że na rynku istnieje wiele systemów optymalizacyjnych dla produkcji, które mogą realnie poprawić efektywność ich działania. Nasza współpraca to coś więcej niż wdrożenia – to pełne wsparcie dla firm produkcyjnych, dostosowane do ich unikalnych potrzeb i wyzwań i z jasno określonym celem, wymiernym efektem biznesowym.

Działasz w branży produkcji? Zapraszamy Cię na bezpłatne konsultacje!

W ramach współpracy z DSR 4FACTORY prowadzimy bezpłatne konsultacje dla pierwszych klientów, chcących skorzystać z naszej wspólnej oferty.

Jeśli chcesz:

zautomatyzować operacje w firmie,

poprawić swoje KPI

przyspieszyć digitalizację i zdobyć przewagę nad konkurencją,

Zgłoś się do nas

***

DSR S.A. jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 80. doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników. Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.

***

IT Vision jest dostawcą systemów ERP, wspierających efektywne zarządzanie przedsiębiorstwami w różnych sektorach. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, obejmujące wdrożenie, integrację oraz wsparcie w zakresie Microsoft Dynamics 365 Business Central i powiązanych technologii. IT Vision zapewnia również doradztwo i szkolenia, umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości systemów ERP w obszarach finansów, logistyki, produkcji oraz sprzedaży. Od ponad 20 lat IT Vision realizuje projekty dla firm na całym świecie, dostarczając nowoczesne rozwiązania wspierające cyfrową transformację biznesu. Firma ma na koncie ponad 300 wdrożeń systemów ERP w ponad 40 krajach, a jej zespół tworzą certyfikowani specjaliści w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i nowoczesnych technologii. Kompetencje zespołu potwierdzają liczne certyfikaty, w tym specjalizacja w ramach Microsoft Cloud Partner Program: Business Applications.

Dodatkowych informacji udziela:

DSR S.A.

Grzegorz Pawłowski

Marketing Director

+48 734 478 889

email: grzegorz.pawlowski@dsr.com.pl

IT Vision

Gabriela Gryc

Marketing Manager

email: Gabriela.Gryc@itvision.pl