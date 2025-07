DSR 4FACTORY oraz GM System łączą siły – nowe perspektywy wsparcia IT dla przemysłu w Polsce

Partnerstwo pomiędzy GM System a DSR 4FACTORY to odpowiedź na dynamicznie rosnące potrzeby rynku w zakresie kompleksowego wsparcia cyfryzacji procesów w firmach produkcyjnych. Obie organizacje od lat koncentrują się na wdrażaniu zaawansowanych technologii IT – GM System w obszarze projektowania, produkcji oraz zarządzania cyklem życia produktów (PLM), natomiast DSR 4FACTORY specjalizuje się w usprawnianiu i automatyzacji procesów wytwórczych, analizie danych oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Wspólna koncepcja transformacji cyfrowej

“Podpisanie umowy z DSR 4FACTORY to ważny krok w rozwoju GM System i jednocześnie naturalny etap rozszerzania naszej działalności” - komentuje Anna Kazimierczak, Prezes Zarządu GM System.

“Dzięki tej współpracy możemy zaoferować szerszy zakres usług, lepiej odpowiadający na złożone wyzwania transformacji cyfrowej. Wspólna lokalizacja we Wrocławiu dodatkowo ułatwia codzienną współpracę. Wierzymy, że połączenie naszych kompetencji zaowocuje nową jakością we wdrożeniach i zwiększy wartość, jaką dostarczamy obecnym i przyszłym klientom” - dodaje Anna Kazimierczak.

Kluczowym elementem wspólnej oferty są produkty Siemens Digital Industries Software, w tym NX, Teamcenter i Opcenter APS – sprawdzone rozwiązania wspierające kluczowe etapy działalności firm przemysłowych na całym świecie: od projektowania CAD, przez planowanie i realizację procesów produkcyjnych, po analizę danych. Obie firmy mogą poszczycić się długoletnim doświadczeniem w pracy z tymi technologiami. Celem partnerstwa jest usprawnienie integracji uzupełniających się rozwiązań Siemens w wymagających środowiskach przemysłowych, gdzie kluczowe są specjalistyczna wiedza i umiejętność efektywnego łączenia potencjału różnych narzędzi.

Wspólne wartości i wysokie kompetencje

Z zadowoleniem o współpracy wypowiada się również Piotr Rojek, Prezes Zarządu DSR 4FACTORY, podkreślając, że podpisana umowa ma znacznie szerszy wymiar niż tylko formalny.

“Rozpoczynamy współpracę z partnerem, który podobnie jak my, głęboko rozumie potrzeby i wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi” - zaznacza Piotr Rojek.

“Co szczególnie cieszy, to fakt, że z GM System dzielimy podobne wartości i wspólną wizję.” - kontynuuje Prezes Zarządu DSR 4FACTORY - “Obie firmy mogą pochwalić się stabilnymi zespołami eksperckimi oraz wysokim poziomem wiedzy w zakresie zastosowań IT/AI dla przemysłu. Dzięki tej współpracy będziemy mogli zaoferować naszym wspólnym, jak i nowym klientom, jeszcze bardziej wszechstronne i zaawansowane wsparcie, które przełoży się na realne podniesienie wartości ich działalności.”

Korzyści ze współpracy ekspertów

Partnerstwo pomiędzy GM System i DSR 4FACTORY otwiera przed firmami produkcyjnymi nowe możliwości w zakresie wdrażania sprawdzonych i nowoczesnych technologii przemysłowych. To również szansa na pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwiązań Siemens Digital Industries Software. Od teraz integracja systemów wspomagających projektowanie, realizację produkcji oraz zarządzanie informacją staje się jeszcze bardziej dostępna dla partnerów GM System i DSR 4FACTORY.

Zawarta umowa to dopiero początek – zaplanowana współpraca ma charakter długofalowy i zakłada nie tylko wspólne wdrożenia, ale również stałą wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy zespołami eksperckimi obu firm, wspierając tym samym cyfryzację przemysłu w Polsce.

***

DSR od 20 lat jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 70. doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników. Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0 wspierającym zarządzanie produkcją i stanowiącym efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

***

GM System to wiodący polski dostawca kompleksowych rozwiązań inżynieryjnych CAD/CAM/CAE/PLM. Firma od 2001 roku nieustannie rozwija portfolio, serwisując, wdrażając i szkoląc z najnowocześniejszego oprogramowania Siemens Digital Industries Software – w tym NX (CAD/CAM/CAE), Simcenter, Teamcenter oraz Solid Edge. Do największych sukcesów GM System należą: stała współpraca z ponad 1000. firm polskich i zagranicznych, przeszło 11 000 licencji dostarczonych wyższym uczelniom, tysiące przeprowadzonych szkoleń i wdrożeń, realizacje usług obliczeniowych CAE usprawniających procesy produkcji w wielu firmach czy liczne publikacje w uznanych czasopismach branżowych. Swoim profesjonalizmem oraz bogatym doświadczeniem GM System zdobył pozycję jednego z największych dostawców Siemens Digital Industries Software w Polsce, a obroty spółki zanotowały 30% wzrost w przeciągu ostatnich lat, rok po roku.

Dodatkowych informacji udzielają:

Grzegorz Pawłowski

Marketing Manager DSR 4FACTORY

tel.: + 48 734 478 889

email: dsr@dsr.com.pl

Marcin Sznarkowski

Marketing Manager GM System

email: marketing@gmsystem.pl