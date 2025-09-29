FORUM DSR 4FACTORY DAYS 2025 Wyjątkowa edycja konferencji dla firm produkujących w Polsce w jubileuszowym roku 20-lecia firmy DSR
W dniach 17–19 września 2025 r. w hotelu DoubleTree by Hilton we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja FORUM DSR 4FACTORY DAYS – tym razem o szczególnym, jubileuszowym charakterze. Wydarzenie zgromadziło klientów, partnerów i ekspertów DSR 4FACTORY, stając się przestrzenią wymiany doświadczeń na temat rozwiązań IT i AI dla przemysłu oraz okazją do świętowania 20-lecia działalności firmy DSR.
2025-09-29, 14:41

Współpraca praktyków i ekspertów

Coroczna konferencja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania najnowszych trendów oraz innowacji w zakresie rozwiązań informatycznych i sztucznej inteligencji  w przemyśle, które od lat wspierają rozwój firm produkcyjnych i pomagają efektywniej zarządzać procesami produkcyjnymi oraz podnosić konkurencyjność na rynku.  Podczas prezentacji, warsztatów i spotkań skoncentrowano się szczególnie na najważniejszym aspekcie produkcji – ludziach. Część merytoryczna obejmowała m.in.:

  • CMMS + EAM 4FACTORY – rozwinięcie klasycznego systemu CMMS (Computerised Maintenance Management System) do wsparcia zarządzania całej infrastruktury przedsiębiorstwa EAM (Enterprise Asset Management)
  • Agenci AI w biznesie – praktyka i przykłady
  • Automatyzacja i optymalizacja procesów HR
  • Integracja systemów IT z autonomicznymi robotami mobilnymi i jej wpływ na efektywność przedsiębiorstwa.

Warsztaty: od cyberbezpieczeństwa po nowości w APS 4FACTORY i MES 4FACTORY

Bogaty program warsztatowy został uporządkowany w cztery kluczowe ścieżki tematyczne:

  • Cyberbezpieczeństwo w IT – zagadnienia techniczne (phishing, testy penetracyjne i praktyki ochrony środowisk produkcyjnych) prowadzone przez ekspertów DSR
  • Finanse – zmiany w pakiecie lokalizacyjnym ERP 4FACTORY wynikające z nowych wymogów Ministerstwa Finansów na 2026 r.
  • APS 4FACTORY – kompetencje pracowników produkcyjnych a wykonalny harmonogram oraz nowości w rozwiązaniu APS 4FACTORY (Advanced Planning and Scheduling)).
  • MES 4FACTORY – rozwój rozwiązania MES 4FACTORY (Manufacturing Execution System) integrującego funkcjonalności SFC 4FACTORY (Shop Floor Control) i IOT 4FACTORY (internet of Things), odpowiadający na potrzeby nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

Różnorodność tematów przełożyła się na praktyczną wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami, ekspertami i partnerami ekosystemu DSR 4FACTORY.

20 lat DSR – święto współpracy i rozwoju

Kulminacją tegorocznej edycji była uroczysta kolacja jubileuszowa z okazji 20-lecia DSR. W jej trakcie firma podziękowała:

  • Klientom – za zaufanie, współpracę i inspiracje napędzające rozwój rozwiązań 4FACTORY,
  • Partnerom – za zaangażowanie i wspólne działania poszerzające możliwości oferty rozwiązan IT i AI,
  • Zespołowi DSR 4FACTORY – za pasję, profesjonalizm i konsekwentne budowanie wartości dla przemysłu.

Kierunek: przyszłość polskiego przemysłu

FORUM DSR 4FACTORY DAYS 2025 podsumowało dotychczasowe doświadczenia i wyznaczyło priorytety na kolejne lata. W centrum uwagi pozostaje człowiek, wspierany przez technologie cyfrowe – od systemów klasy ERP, APS, MES, CMMS/EAM, przez IoT, po AI i automatyzację procesów. Uczestnicy wyjechali z Wrocławia z konkretną wiedzą, przykładami wdrożeń oraz inspiracjami do dalszych projektów modernizacyjnych i dalszego rozwoju efektywnej produkcji w Polsce.

Video:

https://youtu.be/ebUpJfWY3xU?feature=shared

DSR S.A. od 20 lat jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 70 doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożeń systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników. Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw na drodze do Przemysłu 4.0, wspierając zarządzanie produkcją, obniżając koszty i zwiększając produktywność. Umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów, lepszą organizację pracy oraz sprawne planowanie i harmonogramowanie, a także efektywne wykorzystanie parku maszynowego i czasu specjalistów – dostarczając rzetelny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Grzegorz Pawłowski

Marketing Manager DSR 4FACTORY

GSM: + 48 734 478 889

email: grzegorz.pawlowski@dsr.com.pl

 

KONTAKT / AUTOR
Małgorzata Latowska
Marketing Specialist
DSR S.A.
663121807
