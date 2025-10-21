Wszystkie narzędzia do zarządzania produkcją w jednym ekosystemie.

Produkcja to jeden z bardziej wymagających sektorów gospodarki. Uniwersalne systemy często nie spełniają oczekiwań — brakuje w nich funkcji pozwalających na bieżące monitorowanie procesów na linii produkcyjnej, integrację z innymi systemami informatycznymi i zbierana danych w czasie rzeczywistym. W efekcie rozproszone, źle zintegrowane narzędzia zamiast pomagać, wprowadzają chaos i generują dodatkowe koszty.

Dodatkowo do gry wkracza sztuczna inteligencja, która staje się nieodzownym elementem codziennej pracy zespołów. Według raportu KPMG International aż 96% firm produkcyjnych, które wdrożyły rozwiązania AI, zauważyło poprawę w obszarze efektywności operacyjnej. Wdrożenie inteligentnych systemów przestaje być wyborem — staje się koniecznością do utrzymania pozycji w branży.

Ekosystem narzędzi dla produkcji – Dynamics 365 4FACTORY

Zauważając potrzeby firm produkcyjnych na zmieniającym się rynku, IT Vision i DSR 4FACTORY rozszerzają swoją ofertę o kompleksowy ekosystem rozwiązań dla branży produkcyjnej, łączący system Microsoft Dynamics 365 Business Central z dedykowanymi rozwiązaniami DSR 4FACTORY.

Wszystkie te nowoczesne rozwiązania informatyczne są w pełni zintegrowane, a dodatkowo mogą być rozszerzane o inteligentne funkcje Dynamics 365 Copilot czy autorskie narzędzia AI opracowane przez IT Vision i DSR 4FACTORY.

Piotr Podgórni, Dyrektor Działu Wdrożeń, IT Vision: Uniwersalne systemy często ERP nie są w stanie w pełni sprostać wymaganiom środowiska produkcyjnego. Kluczowe jest monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym i pełna integracja danych z hali produkcyjnej. Rozproszone, źle zintegrowane rozwiązania klasy APS czy MES mogą ograniczać efektywność, a nierzadko generują dodatkową złożoność i chaos organizacyjny.

Pakiet Dynamics 365 4FACTORY rozwiązuje ten problem. Dzięki kompleksowej integracji rozwiązań informatycznych dane zbierane bezpośrednio z hali produkcyjnej są w czasie rzeczywistym monitorowane, co pozwala na natychmiastowe reagowanie oraz pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi i biznesowymi.

Dynamics 365 4FACTORY – co wchodzi w skład ekosystemu?

Podstawą rozwiązania jest Microsoft Dynamics 365 Business Central – system ERP, który rośnie razem z organizacją i zapewnia pełną przejrzystość procesów biznesowych. Business Central wspiera każdy etap działalności produkcyjnej: od planowania i harmonogramowania zleceń, przez zarządzanie magazynem i logistyką, aż po kontrolę jakości i rozliczanie kosztów. Dzięki wbudowanej analityce menedżerowie mogą podejmować trafne decyzje oparte na danych, a modułowa konstrukcja systemu gwarantuje elastyczność i skalowalność.

Oferta została rozszerzona o dedykowane rozwiązania DSR 4FACTORY, które odpowiadają na bardziej zaawansowane potrzeby produkcji:

APS 4FACTORY : zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji.

MES 4FACTORY : monitorowanie i realizacja zleceń w czasie rzeczywistym.

QMS 4FACTORY : pełna kontrola jakości i identyfikowalność partii.

CMMS + EAM 4FACTORY : zarządzanie utrzymaniem ruchu i aktywami.

CFG 4FACTORY : konfigurator produktów i szybsze przygotowanie ofert.

MRP 4FACTORY : optymalne planowanie zapotrzebowania materiałowego.

: optymalne planowanie zapotrzebowania materiałowego. Kalkulacja kosztów produkcji: precyzyjna kontrola kosztów i rentowności.

Co istotne, rozwiązania mogą być dowolnie łączone i dostosowywane. IT Vision i DSR 4FACTORY tworzą także niestandardowe integracje i autorskie rozszerzenia oparte na AI, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał systemu. Dzięki temu jest to jedyna tak kompleksowa i elastyczna oferta dla branży produkcyjnej na rynku – łącząca stabilność oraz innowacyjność pakietu rozwiązań Dynamics 365 4FACTORY z wieloletnim doświadczeniem ekspertów i praktyków we wdrożeniach systemów dla produkcji.

Paweł Prymakowski, CEO, IT Vision: Współpraca pomogła nam wzmocnić potencjał naszych rozwiązań dla firm produkcyjnych. Dynamics 365 - najnowocześniejszy system ERP rozszerzyliśmy o świetne, sprawdzone w wielu firmach produkcyjnych rozwiązana DSR 4FACTORY. Dzięki temu dysponujemy najlepszą na rynku ofertą dla produkcji opartą o Dynamics 365.

Piotr Rojek, CEO, DSR 4FACTORY: Firmy produkcyjne często zmagają się z chaosem wielu systemów, wielu technologii. Dzięki współpracy z IT Vision, w oparciu o technologie Microsoft, oferujemy im jeden spójny ekosystem, który zapewnia kontrolę i poczucie bezpieczeństwa.

Bezpłatne konsultacje dla firm produkcyjnych z okazji startu nowej oferty

W związku ze startem nowej oferty specjaliści z IT Vision i DSR 4FACTORY proponują bezpłatne konsultacje dla firm produkcyjnych. Piotr Podgórni podkreśla, że kluczowe jest rozpoznanie potrzeb klienta, a dopiero w drugiej kolejności propozycja rozwiązań, które realnie poprawią efektywność.

Na konsultacje można zapisać się pod linkami: https://www.itvision.pl/bezplatne-konsultacje-dla-firm-produkcyjnych/ oraz: https://www.dsr.com.pl/bezplatne-konsultacje/

DSR S.A. od 20 lat jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 70. doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników. Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0 wspierającym zarządzanie produkcją i stanowiącym efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

IT Vision od ponad 25 lat wspiera przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą we wdrażaniu nowoczesnych systemów ERP i CRM. Jako Partner Microsoft z kompetencją Business Applications, firma dostarcza rozwiązania oparte na platformie Dynamics 365 Business Central, zapewniając kompleksową obsługę procesu transformacji cyfrowej – od analizy i projektowania zmian, przez wdrożenie, aż po dalsze wsparcie serwisowe. Dzięki autorskim rozszerzeniom oraz współpracy z licznymi partnerami technologicznymi, takimi jak DSR 4FACTORY, Companial, Continia, Tasklet Factory czy Data Courage, IT Vision oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw z różnych branż – w szczególności produkcyjnej, dystrybucyjnej i usług profesjonalnych. Oferta firmy obejmuje zarówno systemy chmurowe, jak i lokalne, wspierające efektywne zarządzanie, kontroling oraz analizę danych biznesowych. Istotnym kierunkiem rozwoju IT Vision są rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) i business intelligence (BI) – umożliwiające automatyzację procesów, lepsze wykorzystanie danych i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych. Firma udostępnia zarówno natywne rozszerzenia Microsoft, jak i własne aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Od początku działalności IT Vision koncentruje się na dostarczaniu technologii, które realnie zwiększają efektywność organizacji, wspierają ich rozwój i pomagają w osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

