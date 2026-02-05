BEZPŁATNY WEBINAR - MES 4FACTORY – zarządzanie i realizacja produkcji w czasie rzeczywistym

Zapraszamy na webinar „MES 4FACTORY – zarządzanie i realizacja produkcji w czasie
rzeczywistym”, gdzie zamiast slajdów zobaczysz system w akcji.
Co zobaczysz na żywo?
- Flow End-to-End: Jak zlecenie trafia z ERP na terminal operatora i wraca jako gotowy wyrób.
- Przestoje pod kontrolą: Jak operator zgłasza awarię i jak system od razu alarmuje utrzymanie
ruchu.
- Dane z maszyn (IoT): Jak automatycznie liczyć OEE, bez „twórczości” przy wypełnianiu kart
pracy.
Prowadzący:
Rafał Sufin
Ekspert ERP, MES, DSR 4FACTORY, optymalizujący procesy w firmach sektora produkcyjnego od
ponad 15 lat.
Dodatkowe bonusy dla uczestników! Uczestnicy otrzymają kody na nieodpłatne konsultacje w
obszarze MES oraz checklistę wdrożeniową12 pytań przed wdrożeniem MES.
Zapisy 24.02.2026: https://webinar.getresponse.com/Vg6j/webinar24022026/
Zapisy 25.02.2026: https://webinar.getresponse.com/Vg6j/webinar25022026/
***
DSR S.A. ponad 20 lat jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania
przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe,
niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY,
są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich
produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów
kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 70. doświadczonych ekspertów:
konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia
systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w
sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników.
Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw
produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0 wspierającym zarządzanie produkcją i stanowiącym
efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności.
Umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne
harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać
zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy
specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz
kluczowych wskaźników efektywności produkcji.
Efektywne wsparcie IT dla produkcji | DSR S.A.