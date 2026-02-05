BEZPŁATNY WEBINAR - MES 4FACTORY – zarządzanie i realizacja produkcji w czasie rzeczywistym

Zapraszamy na webinar „MES 4FACTORY – zarządzanie i realizacja produkcji w czasie

rzeczywistym”, gdzie zamiast slajdów zobaczysz system w akcji.

Co zobaczysz na żywo?

Flow End-to-End: Jak zlecenie trafia z ERP na terminal operatora i wraca jako gotowy wyrób.

Jak zlecenie trafia z ERP na terminal operatora i wraca jako gotowy wyrób. Przestoje pod kontrolą: Jak operator zgłasza awarię i jak system od razu alarmuje utrzymanie

ruchu.

Jak operator zgłasza awarię i jak system od razu alarmuje utrzymanie ruchu. Dane z maszyn (IoT): Jak automatycznie liczyć OEE, bez „twórczości” przy wypełnianiu kart

pracy.



Prowadzący:

Rafał Sufin

Ekspert ERP, MES, DSR 4FACTORY, optymalizujący procesy w firmach sektora produkcyjnego od

ponad 15 lat.

Dodatkowe bonusy dla uczestników! Uczestnicy otrzymają kody na nieodpłatne konsultacje w

obszarze MES oraz checklistę wdrożeniową12 pytań przed wdrożeniem MES.



Zapisy 24.02.2026: https://webinar.getresponse.com/Vg6j/webinar24022026/

Zapisy 25.02.2026: https://webinar.getresponse.com/Vg6j/webinar25022026/

***

DSR S.A. ponad 20 lat jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania

przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe,

niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY,

są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich

produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów

kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 70. doświadczonych ekspertów:

konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia

systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w

sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników.

Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0 wspierającym zarządzanie produkcją i stanowiącym

efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności.

Umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne

harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać

zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy

specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz

kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

Efektywne wsparcie IT dla produkcji | DSR S.A.