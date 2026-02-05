BEZPŁATNY WEBINAR - MES 4FACTORY – zarządzanie i realizacja produkcji w czasie rzeczywistym
Jeśli na produkcji dowiadujesz się o problemach dopiero po zmianie (albo po tygodniu z raportu w Excelu), to wiesz, jak trudno wtedy cokolwiek naprawić. „Opóźniona prawda” to największy koszt w zarządzaniu fabryką. Chcemy pokazać Ci jak to zmienić w 45 minut.
2026-02-05, 18:34

Zapraszamy na webinar „MES 4FACTORY – zarządzanie i realizacja produkcji w czasie
rzeczywistym”, gdzie zamiast slajdów zobaczysz system w akcji.

Co zobaczysz na żywo?

  • Flow End-to-End: Jak zlecenie trafia z ERP na terminal operatora i wraca jako gotowy wyrób.
  • Przestoje pod kontrolą: Jak operator zgłasza awarię i jak system od razu alarmuje utrzymanie
    ruchu.
  • Dane z maszyn (IoT): Jak automatycznie liczyć OEE, bez „twórczości” przy wypełnianiu kart
    pracy.


Prowadzący:
Rafał Sufin
Ekspert ERP, MES, DSR 4FACTORY, optymalizujący procesy w firmach sektora produkcyjnego od
ponad 15 lat.

Dodatkowe bonusy dla uczestników! Uczestnicy otrzymają kody na nieodpłatne konsultacje w
obszarze MES oraz checklistę wdrożeniową12 pytań przed wdrożeniem MES.


Zapisy 24.02.2026: https://webinar.getresponse.com/Vg6j/webinar24022026/
Zapisy 25.02.2026: https://webinar.getresponse.com/Vg6j/webinar25022026/

***

DSR S.A. ponad 20 lat jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania
przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe,
niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY,
są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich
produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów
kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 70. doświadczonych ekspertów:
konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia
systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w
sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników.
Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw
produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0 wspierającym zarządzanie produkcją i stanowiącym
efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności.
Umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne
harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać
zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy
specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz
kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

Efektywne wsparcie IT dla produkcji | DSR S.A.

KONTAKT / AUTOR
Małgorzata Latowska
Marketing Specialist
DSR S.A.
663121807
ZAŁĄCZNIKI
kopia-webinar-912x498-6.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
DSR 4FACTORY
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.