Już w marcu kolejna porcja wiedzy dla firm produkcyjnych na bezpłatnym webinarze z cyklu AKADEMIA 4FACTORY

Webinar zatytułowany "Strategia Utrzymania Ruchu: wybór, który się opłaca" skupi się na zagadnieniu, jak pomóc kadrze zarządzającej i kierownikom technicznym uniknąć kosztownych błędów przy cyfryzacji zakładu.

„Źle dobrany system informatyczny dla Działu Utrzymania Ruchu to koszt, dobrze dobrany - to inwestycja, która zwraca się poprzez wyższe OEE i optymalizację kosztów. Podczas webinaru pokażemy, jak przejść od reaktywnego naprawiania usterek do świadomego zarządzania majątkiem” - zapowiadają organizatorzy z DSR 4FACTORY.

Kluczowe punkty programu webinaru:

CMMS czy EAM: praktyczne różnice między systemem rejestru zgłoszeń serwisowych (CMMS) a strategicznym zarządzaniem majątkiem (EAM). Dowiesz się, kiedy Twoja firma potrzebuje czegoś więcej niż tylko prostego rejestru zgłoszeń.

praktyczne różnice między systemem rejestru zgłoszeń serwisowych (CMMS) a strategicznym zarządzaniem majątkiem (EAM). Dowiesz się, kiedy Twoja firma potrzebuje czegoś więcej niż tylko prostego rejestru zgłoszeń. Siła hybrydy: prezentacja autorskiego rozwiązania CMMS+EAM 4FACTORY , które łączy szybkość raportowania produkcji z zaawansowaną analityką kosztową dla Zarządu.

prezentacja autorskiego rozwiązania , które łączy szybkość raportowania produkcji z zaawansowaną analityką kosztową dla Zarządu. Sztuczna inteligencja (AI 4FACTORY): jak algorytmy AI wspierają predykcyjne utrzymanie ruchu.

jak algorytmy AI wspierają predykcyjne utrzymanie ruchu. Perspektywa biznesowa: jak dostarczyć zarządowi twardych danych do decyzji: „naprawiać czy kupić nowe?”.

ZAREZERWUJ MIEJSCE:

10.03.2026 (wtorek) godz.: 10:00:

https://webinar.getresponse.com/Vg6j/webinar10032026/

11.03.2026 (środa) godz.:10:00:

https://webinar.getresponse.com/Vg6j/webinar11032026/

Dla kogo?

Kierownicy UR, Dyrektorzy Techniczni, Członkowie Zarządu.

Koszt: udział bezpłatny

Bonus: dla firm uczestniczących w spotkaniach przewidziano specjalne warunki subskrypcji rozwiązania CMMS+EAM 4FACTORY.

Współczesna produkcja nie wybacza braku rzeczywistych i aktualnych danych. Koszt braku informacji o przestoju w momencie, gdy on występuje, to nie tylko stracone minuty, to często realne kary umowne i nadgodziny. Webinary prowadzone przez doświadczonych specjalistów DSR 4FACTORY to praktyczna wiedza dla tych, którzy chcą przejść od reaktywnego reagowania do proaktywnego zarządzania.

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Cyroń

Business Solution Analyst

GSM: 48 795 303 101

email: tomasz.cyron@dsr.com.pl